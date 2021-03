Covid-19, i dati del 25 marzo: 23.696 i nuovi casi. 460 i morti (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati Covid registrati sono stati 23.696 a fronte di 349.472 tamponi. Ancora alto il numero di decessi che sono 460. In aumento il tasso di positività 6,8% (+0,9%) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore icontagiatiregistrati sono stati 23.696 a fronte di 349.472 tamponi. Ancora alto il numero di decessi che sono 460. In aumento il tasso di positività 6,8% (+0,9%) L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - borghi_claudio : @MassimilianRic Non lo so ma mi interessa relativamente, non potendo fidarmi dei dati dei morti per covid o con cov… - Adnkronos : #Vaccino #AstraZeneca, nuovi dati a Usa: 'Efficace al 76%' - LavoriPubblici : Il #Bollettino della #ProtezioneCivile con i dati aggiornati della #pandemia #coronavirus #covid19 Oggi Tasso di po… - NewSicilia : +++ BOLLETTINO #CORONAVIRUS #SICILIA +++ Ecco i dati aggiornati provincia per provincia #Newsicilia -