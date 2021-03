Costa poco ed offre tanto | Honor Band 6 praticamente ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) Tutto pronto per l’attesissimo arrivo (in via) dell’6, un fantastico dispositivo pronto a fare il suo esordio sui mercati internazionali per aiutarvi a tenervi (o magari a tornare) in forma. La smartè stata annunciata ufficialmente in Cina qualche mese fa, ma adesso la società produttrice ha comunicato che sarà in vendita a partite da domenica 28 marzo 2021 (disponibile prima sul portale AliExpress) e poi, da aprile, sui diversi negozi online Hidei vari Paesi europei. L’6 è un braccialetto intelligente dalle linee eleganti, disponibile nelle colorazioni Meteorite Black (nero), Seagull Grey (grigio) e Coral Powder (rosa). Il design di questo indossabile si avvicina molto adWatch ES, sfoggiando un ...