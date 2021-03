Così la Lega usa i soldi Ue per comprare manifesti e gadget cinesi. Rimangiandosi il sovranismo di Salvini (Di giovedì 25 marzo 2021) La fiera delle vanità o la fiera della banalità? È difficile stabilire in che categoria si collochino esattamente i mega poster sei per tre con i quali l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha tappezzato la Capitale in questi giorni. Così la Lega usa i soldi Ue per comprare manifesti e gadget cinesi Anche perché la pupilla del leader Matteo Salvini, che prima di candidarla in Europa ha avuto modo di testare le sue capacità amministrative nella ridente cittadina di Cascina, 45 mila abitanti alle porte di Pisa, romana non è, visto che a dare i natali all’Onorevole Ceccardi 34 anni or sono è stato appunto il luogo dove dal 2016 al 2019 ha svolto la funzione di sindaco, espugnando una storica roccaforte rossa. Dove regnavano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) La fiera delle vanità o la fiera della banalità? È difficile stabilire in che categoria si collochino esattamente i mega poster sei per tre con i quali l’europarlamentare dellaSusanna Ceccardi ha tappezzato la Capitale in questi giorni.lausa iUe perAnche perché la pupilla del leader Matteo, che prima di candidarla in Europa ha avuto modo di testare le sue capacità amministrative nella ridente cittadina di Cascina, 45 mila abitanti alle porte di Pisa, romana non è, visto che a dare i natali all’Onorevole Ceccardi 34 anni or sono è stato appunto il luogo dove dal 2016 al 2019 ha svolto la funzione di sindaco, espugnando una storica roccaforte rossa. Dove regnavano ...

