Cosa sappiamo sui 29 milioni di vaccini AstraZeneca fermi ad Anagni

(Foto: Dan Kitwood/Getty Images)L'Italia si trova al centro dello scontro tra Unione europea e AstraZeneca per il caso dei 29 milioni di vaccini fermi ad Anagni, vicino Roma, nello stabilimento dell'azienda di infialamento e imballaggio Catalent. Le dosi, sotto osservazione a seguito di un'ispezione richiesta dalla Commissione europea e disposta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dovrebbero andare in parte ai paesi a basso e medio reddito coinvolti nell'iniziativa Covax e in parte restare in Europa. La vicenda La notizia del ritrovamento di questi vaccini è arrivata qualche giorno fa, nel pieno dello scontro tra Unione europea e case farmaceutiche riguardo all'esportazione delle dosi all'estero. Secondo le prime ricostruzioni, i lotti trovati ad Anagni ...

