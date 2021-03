Cosa rivela dell’asse Roma-Parigi la lettera di Amendola e Beaune (Di giovedì 25 marzo 2021) “La cooperazione italo-francese ha spesso aiutato l’Europa a progredire. Continuiamo a mantenerla viva”. A scrivere sono Vincenzo Amendola e Clement Beaune, rispettivamente sottosegretario di Stato italiano per gli Affari europei e segretario di Stato francese con delega per gli Affari europei. I due, che si sono incontri pochi giorni fa a Roma e assieme hanno anche vistato Sant’Egidio incontrato il presidente Marco Impagliazzo e alcuni responsabili della Comunità, hanno pubblicato oggi – in occasione dei 64 anni del Trattato di Roma – un intervento a quattro mani sul quotidiano La Stampa. Come fare per rilanciare l’asse Roma-Parigi? “Lavorando insieme su progetti concreti, saremo in grado di moltiplicare l’efficacia e la portata del nostro rilancio”, scrivono. “Con questo obiettivo in ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) “La cooperazione italo-francese ha spesso aiutato l’Europa a progredire. Continuiamo a mantenerla viva”. A scrivere sono Vincenzoe Clement, rispettivamente sottosegretario di Stato italiano per gli Affari europei e segretario di Stato francese con delega per gli Affari europei. I due, che si sono incontri pochi giorni fa ae assieme hanno anche vistato Sant’Egidio incontrato il presidente Marco Impagliazzo e alcuni responsabili della Comunità, hanno pubblicato oggi – in occasione dei 64 anni del Trattato di– un intervento a quattro mani sul quotidiano La Stampa. Come fare per rilanciare l’asse? “Lavorando insieme su progetti concreti, saremo in grado di moltiplicare l’efficacia e la portata del nostro rilancio”, scrivono. “Con questo obiettivo in ...

