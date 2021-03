Corporazioni, Stato e Regioni. Cosa c’è dietro gli alibi sui vaccini (Di giovedì 25 marzo 2021) Il conflitto Stato-Regioni è tema antico, ma ora anche alibi comodo. Dal 2001, dopo la pessima riforma del Titolo quinto della Costituzione, si moltiplicano i ricorsi alla Corte costituzionale, per sapere chi è responsabile di Cosa. Da febbraio del 2020 è un continuo sommarsi, sovrapporsi e cancellarsi di provvedimenti e voci, con i presidenti delle Regioni oramai denominati “governatori”, che forse vorrebbe essere aspirazione a potere territoriale, in realtà evoca ulteriore confusione burocratica. Eppure era solare, fin dalla dichiarazione dello Stato d’emergenza, che ancora dura, che competenze e poteri dovevano ritenersi accentrati nelle mani del governo. Come anche la Corte ha confermato. Infine le liste dei vaccinandi, le Corporazioni a protendere la propria ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 marzo 2021) Il conflittoè tema antico, ma ora anchecomodo. Dal 2001, dopo la pessima riforma del Titolo quinto della Costituzione, si moltiplicano i ricorsi alla Corte costituzionale, per sapere chi è responsabile di. Da febbraio del 2020 è un continuo sommarsi, sovrapporsi e cancellarsi di provvedimenti e voci, con i presidenti delleoramai denominati “governatori”, che forse vorrebbe essere aspirazione a potere territoriale, in realtà evoca ulteriore confusione burocratica. Eppure era solare, fin dalla dichiarazione dellod’emergenza, che ancora dura, che competenze e poteri dovevano ritenersi accentrati nelle mani del governo. Come anche la Corte ha confermato. Infine le liste dei vaccinandi, lea protendere la propria ...

