Coronavirus, un caso spaventa la città di Aosta: ecco perché (Di giovedì 25 marzo 2021) Trovato caso di variante nigeriana in Val D'Aosta: il contagiato sarebbe un uomo residente in un comune fuori dal capoluogo. Val D’Aosta, trovato un caso di variante nigeriana su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Trovatodi variante nigeriana in Val D': il contagiato sarebbe un uomo residente in un comune fuori dal capoluogo. Val D’, trovato undi variante nigeriana su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : A #Novara è stato scoperto il primo caso in Italia di un #gatto con la variante inglese del #Coronavirus. Come tute… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Un altro caso di Coronavirus per l’Empoli. Oggi si torna al Sussidiario #empolifc - QI_Bari : RT @gianlucalomuto: Domani il monitoraggio e l'attribuzione dei colori alle Regioni, al momento sette più una Provincia Autonoma sono desti… - gianlucalomuto : Domani il monitoraggio e l'attribuzione dei colori alle Regioni, al momento sette più una Provincia Autonoma sono d… - mitsouko1 : RT @il_laocoonte: E' il caso di insistere con Astrazeneca ? -