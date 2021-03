Coronavirus, oltre 2.500 nuovi contagi in Piemonte: +222 casi nel novarese (Di venerdì 26 marzo 2021) Scendono i ricoverati a Novara, ma salgono i contagi in regione. L'ospedale Maggiore ha comunicato che sono scesi a 118 i ricoverati covid, - 5 rispetto a ieri : 16 si trovano in terapia intensiva, 16 ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 26 marzo 2021) Scendono i ricoverati a Novara, ma salgono iin regione. L'ospedale Maggiore ha comunicato che sono scesi a 118 i ricoverati covid, - 5 rispetto a ieri : 16 si trovano in terapia intensiva, 16 ...

Advertising

SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - MediasetTgcom24 : Vaccini, in Italia oltre 8,5 milioni di somministrazioni #coronavirus - RegioneER : Coronavirus, aggiornamento in Emilia-Romagna: 2.448 nuovi positivi di cui 1.152 asintomatici. Il 95,8% ha sintomi l… - DividendProfit : Coronavirus in Italia, oltre 23mila nuovi casi. Ancora tante vittime - MarsicaW : CORONAVIRUS MARSICA, SALGONO ANCORA I CONTAGI: +47 IN UN GIORNO. DA INIZIO MARZO OLTRE 750 #aggiornamento #Covid… -