Coronavirus, nuovo cambio colore delle Regioni: ecco quali rischiano il rosso (Di giovedì 25 marzo 2021) Domani si terrà il consueto monitoraggio settimanale a cura dell'Iss, in merito ai contagi e ai dati registrati dalle varie Regioni. L'Italia si prepara a cambiare nuovamente colore e prevale sempre più la zona rossa. quali sono le Regioni che rischiano il lockdown? Vediamole. LE Regioni CHE rischiano LA ZONA ROSSA – Attualmente, sono tre L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Autocertificazione con dichiarazioni false: il giudice assolve un giovane milanese Roma - La cabina di regia sull'emergenza Coronavirus convocata domani dal premier Mario Draghi per discutere del nuovo decreto Covid dovrà confrontarsi con quasi 24 mila tamponi positivi e altri 460 morti nelle ultime 24 ore. Numeri sempre ...

Wall Street: prosegue contrastata (Dj +0,32%), American Express e Boeing +2,5% Per questo, ha annunciato il suo nuovo obiettivo: somministrare 200 milioni di dosi di vaccino nei ...sentire i timori sulla domanda dopo i nuovi lockdown imposti in Europa a causa del coronavirus, che ...

Coronavirus oggi. Svezia riprende AstraZeneca per over 65, Danimarca proroga stop. Pfizer, ... Il Sole 24 ORE Il nuovo Dpcm: proroga dei divieti in vista! Per quanto riguarda il prossimo Dpcm, quello del 6 aprile, l'ipotesi più probabile in base ai dati epidemiologici è una proroga delle restrizioni.

Coronavirus, 895 nuovi casi in Sicilia. Musumeci: ''Vaccini anche negli stabilimenti balneari'' In Sicilia sono stati accertati 895 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 10.893 tamponi molecolari e 14.333 test rapidi processati. Si registrano inoltre 20 vittime e 1.268 dimessi ...

