Coronavirus Italia: bollettino di oggi 25 marzo (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo i 21.267 positivi e i 460 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 25 marzo con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di oggi 25 marzo suddivisi regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.518 su 24.739 test di cui 16.101 tamponi molecolari e 8.638 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (13,9% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5697 tamponi: 3162 nel percorso nuove diagnosi (di cui 980 nello ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo i 21.267 positivi e i 460 decessi di ieri l’andamento dei contagi diin25con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di25suddivisi regione per regione: “i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.518 su 24.739 test di cui 16.101 tamponi molecolari e 8.638 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (13,9% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato delregionale sull’andamento dell’epidemia di. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 5697 tamponi: 3162 nel percorso nuove diagnosi (di cui 980 nello ...

