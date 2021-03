Coronavirus in Italia, oltre 23mila nuovi casi. Ancora tante vittime (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 23.696 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di poco più di 349 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che si attesta al 6,8%, in crescita, dunque, rispetto a ieri. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime: 460. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 25 marzo, diffuso dal Ministero della Salute. “Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia importante per ciascuno di noi e per la nostra società la salute, e di quanto lo sia la ricerca scientifica che la garantisce”. Questo il videomessaggio registrato del Presidente del Consiglio Draghi inviato alla Fondazione Veronesi. “Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, la ricerca scientifica e clinica ci hanno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 23.696 idiregistrati in, a fronte di poco più di 349 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che si attesta al 6,8%, in crescita, dunque, rispetto a ieri.alto, purtroppo, il numero delle: 460. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 25 marzo, diffuso dal Ministero della Salute. “Mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia imporper ciascuno di noi e per la nostra società la salute, e di quanto lo sia la ricerca scientifica che la garantisce”. Questo il videomessaggio registrato del Presidente del Consiglio Draghi inviato alla Fondazione Veronesi. “Con uno sforzo di condivisione e una velocità senza precedenti, la ricerca scientifica e clinica ci hanno ...

