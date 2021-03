Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 marzo: 23.696 nuovi casi e 460 morti (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono stati 349.472 i tamponi effettuati nell'ultima giornata, con un tasso di positività del 6,7%. Ieri erano stati registrati 21.267 nuovi casi e lo stesso numero di vittime Leggi su repubblica (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono stati 349.472 i tamponi effettuati nell'ultima giornata, con un tasso di positività del 6,7%. Ieri erano stati registrati 21.267e lo stesso numero di vittime

