Coronavirus in Italia | il bollettino del 25 marzo | 23 696 nuovi casi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid: 23.696 casi e 460 morti 349.472 test, tasso positività sale al 6,8%. 3620 in totale le terapie intensive, 32 in più di ieri . Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso numero di ieri) . Sono 349.472 i ...

In Cina Volvo sempre più 'carbon neutral' Read More Primo Piano Covid: ipotesi di restrizioni fino a maggio, Italia rossa e arancione per ... Covid Francia, 'epidemia fuori controllo' 25 Marzo 2021 In Francia "oggi l'epidemia" di coronavirus "...

Coronavirus Italia: 23.696 nuovi casi e altri 460 decessi Il Sole 24 ORE Coronavirus Italia, il bollettino del 25 marzo: 23.696 nuovi casi, 460 decessi Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 25 marzo. I casi nelle ultime 24 ore sono 23.696 (ieri 21.267) per complessivi 3.464.543 contagiati.

Covid: siglato accordo con Thermo Fisher, Monza produrrà il vaccino Pfizer Ufficializzato l'accordo con lo stabilimento brianzolo della Thermo Fisher per "la preparazione del prodotto nel 2021" ...

