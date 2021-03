Coronavirus, in Francia 45mila casi in 24 ore: si allarga lockdown (Di giovedì 25 marzo 2021) Parigi - Covid - 19 non arresta la sua corsa in Francia , dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 45mila casi di Coronavirus . Il dato - certamente allarmante - è stato reso noto dal ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) Parigi - Covid - 19 non arresta la sua corsa in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltredi. Il dato - certamente allarmante - è stato reso noto dal ...

Advertising

Activnews24 : In #Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 45.641 nuovi casi positivi accertati al #coronavirus e 225 mo… - fossefesta : RT @AlessandroCere7: Uno studente di 24 anni è stato trovato morto nella sua casa di Nantes , 10 giorni dopo aver ricevuto una dose del vac… - qn_giorno : #Coronavirus, in #Francia 45mila casi in 24 ore: si allarga #lockdown - LuigiF97101292 : RT @AlessandroCere7: Uno studente di 24 anni è stato trovato morto nella sua casa di Nantes , 10 giorni dopo aver ricevuto una dose del vac… - gpaccardo : RT @VoxEuropIT: 'Nessuno in #Francia è stato isolato per tanto tempo come gli studenti universitari'. Reportage di @katjapetrovic1 dal camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Covid: l'Italia supera Francia, Germania e Uk per numero di morti nell'ultima settimana Nel nostro Paese, in 7 giorni , i decessi per Coronavirus sono stati 2.907. Una cifra, questa, superiore rispetto a quelle di Francia, Germania e Regno Unito . Secondo il bollettino del ministero della salute del 25 marzo , i morti in 24 ore nel ...

Coronavirus, in Francia 45mila casi in 24 ore: si allarga lockdown Parigi - Covid - 19 non arresta la sua corsa in Francia , dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 45mila casi di coronavirus . Il dato - certamente allarmante - è stato reso noto dal ministro della Salute Olivier Veran , che ha avvertito ...

Coronavirus, Francia: "L'epidemia sta accelerando ovunque" TGCOM Coronavirus, in Francia 45mila casi in 24 ore: si allarga lockdown Parigi - Covid-19 non arresta la sua corsa in Francia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 45mila casi di coronavirus. Il dato - certamente allarmante - è stato reso noto dal ministro de ...

Produzione auto, nel 2020 calo globale del 17% I dati preliminari dell’associazione forniscono un quadro puntuale dell’impatto che la pandemia ha avuto sul settore a livello mondiale ...

Nel nostro Paese, in 7 giorni , i decessi persono stati 2.907. Una cifra, questa, superiore rispetto a quelle di, Germania e Regno Unito . Secondo il bollettino del ministero della salute del 25 marzo , i morti in 24 ore nel ...Parigi - Covid - 19 non arresta la sua corsa in, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 45mila casi di. Il dato - certamente allarmante - è stato reso noto dal ministro della Salute Olivier Veran , che ha avvertito ...Parigi - Covid-19 non arresta la sua corsa in Francia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 45mila casi di coronavirus. Il dato - certamente allarmante - è stato reso noto dal ministro de ...I dati preliminari dell’associazione forniscono un quadro puntuale dell’impatto che la pandemia ha avuto sul settore a livello mondiale ...