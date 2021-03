Coronavirus, il governo lavora al decreto Aprile: le ipotesi al vaglio. Vaccini, Figliuolo manda task force in Molise e Basilicata – LIVE (Di giovedì 25 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.20 – Covid, anche alcuni asintomatici sviluppano problemi neurologici 10.34 – Vaccini, Figliuolo manda task force in Molise e Basilicata Il Commissario all’emergenza Figliuolo ha disposto l’invio di task force per il Molise e per la Basilicata per rafforzare la campagna di vaccinazione in queste Regioni. I team, composti da un medico e due infermieri, opereranno nei Paesi più isolati delle due Regioni. 8.38 – Verso il nuovo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 11.20 – Covid, anche alcuni asintomatici sviluppano problemi neurologici 10.34 –inIl Commissario all’emergenzaha disposto l’invio diper ile per laper rafforzare la campagna di vaccinazione in queste Regioni. I team, composti da un medico e due infermieri, opereranno nei Paesi più isolati delle due Regioni. 8.38 – Verso il nuovo ...

Advertising

giusmo1 : In un governo e in un Paese ideale, i guasti della Sanità lombarda, lo sfascio di quella calabrese, i problemi e i… - Palazzo_Chigi : #18marzo, il Presidente Mario Draghi, alle ore 11, partecipa a #Bergamo alla #GiornataNazionale in memoria delle vi… - Affaritaliani : Lo Sputnik è disponibile, perché l'Italia non lo vuole? Perché i 'sovranisti' nel governo non lo richiedono?… - Agenpress : Coronavirus. Veneto. Altri 6 casi. Zaia, ripartenza contagi è anche colpa del governo - Dome689 : RT @Open_gol: Le regioni non non incassano le accuse del governo. Anzi, rispediscono tutto al mittente chiarendo chi, secondo loro, ha in m… -