Coronavirus, il bollettino di oggi 25 marzo: 23.696 nuovi casi e 460 morti. I contagi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 25 marzo 2021. Decessi, contagi e terapie intensive, tutti i dati dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, bollettino 25 marzo: 23.696 nuovi casi, 460 morti. Tasso di positività sale al 6,8% Sono 23.696 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo i dati del bollettino di oggi, giovedì 25 marzo . Ieri erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso numero di ieri ). I casi totali da inizio ...

Covid in Italia, quasi 24mila contagi nelle ultime 24 ore Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati verificati 23.696 casi di coronavirus secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute. Le guarigioni registrate sono 21.673 e 460 i morti certificati. Oggi l'Italia registra un aumento di 23.696 casi Covid, cifra che ...

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 marzo: 23.696 nuovi casi e 460 morti la Repubblica Covid Piemonte, oggi 2.582 contagi e 40 morti: bollettino Sono 2.582 nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 40 morti. I nuovi casi positivi sono ...

Covid Puglia, oggi 2.033 contagi e 37 morti: bollettino Sono 2.033 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Registrati inoltre altri 37 morti. 12.807 i test per effettuati, così ripartiti i nuovi casi positivi: 858 ...

