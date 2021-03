Coronavirus, i dati di oggi – 23.696 nuovi casi e 460 morti. Tornano a calare i ricoverati in area medica (-14), +32 in terapia intensiva (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 23.696 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su 349.472 tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 21.267. Sono invece 460 i morti in un giorno. Sono 3.620 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 32 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 260 (ieri erano stati 300). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.424 persone, con un inedito calo di 14 unità nelle ultime 24 ore, dopo molti giorni di forte aumento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono 23.696 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, su 349.472 tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo idel ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 21.267. Sono invece 460 iin un giorno. Sono 3.620 i pazientiinper Covid in Italia, 32 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 260 (ieri erano stati 300). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.424 persone, con un inedito calo di 14 unità nelle ultime 24 ore, dopo molti giorni di forte aumento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

