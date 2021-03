Coronavirus, i dati del 25 marzo: +444 nuovi casi a Monza e Brianza (Di giovedì 25 marzo 2021) Il bollettino della Regione per giovedì 25 marzo 2021: sono +444 i nuovi casi positivi a Monza e in Brianza, sono +5.046 i n Lombardia con 59.696 tamponi effettuati e un rapporto di positività dell’8,4%. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 marzo 2021) Il bollettino della Regione per giovedì 252021: sonopositivi ae in, sono +5.046 i n Lombardia con 59.696 tamponi effettuati e un rapporto di positività dell’8,4%.

Advertising

repubblica : Massimo Galli: 'Sputnik è un vaccino potenzialmente molto utile ma mancano i dati' - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 24.935 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute - Ticinonline : Astrazeneca in Svizzera? Mancano ancora «dati solidi» #svizzera #swissmedic #astrazeneca #coronavirus - MarioGuglielmi : Coronavirus, 94 nuovi positivi in provincia di Imperia, 494 in Liguria (dati del 25 marzo) - Rivierapress24 : Coronavirus, 94 nuovi positivi in provincia di Imperia, 494 in Liguria (dati del 25 marzo) -