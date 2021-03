Coronavirus | Giani | Ce l' abbiamo fatta | restiamo ancora in zona arancione Sono 97 i comuni da zona rossa | la mappa

(Di giovedì 25 marzo 2021) L'annuncio del presidente durante un'intervista a Radio24. Per il verdetto ufficiale occorre aspettare la cabina di regia. Sul fronte delle zone rosse locali,aumentano icon dati oltre la soglia di rischio. Quattro le province, anche quella di Firenze ora rischia. Nell'articolo il link alla nostradel contagio

Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di. Aggiungenel post: "Oltre 18mila ...Mentre il governatore della Toscana, Eugenio, fa sapere che la regione conta 248 nuovi casi su 100mila abitanti e un Rt di 1,09 - 1,10, 'quindi siamo zona arancione'. In zona rossa ...Sono 23.696 i nuovi casi di covid in Italia di giovedì 25 marzo; 460 invece i decessi nelle ultime 24 ore, esattamente come il giorno precedente.Secondo i dati di Gimbe Complessivamente nella regione ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 23,7% degli ultraottantenni ...