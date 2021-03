Coronavirus, Cittadini “Governo usi potenzialità ospedalità privata” (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Leggiamo con grande preoccupazione i dati che emergono dall’Osservatorio permanente sullo stato dell’assistenza ai pazienti non Covid-19, contenuti nel terzo Rapporto di Salutequità. E’ una fotografia che testimonia quanto la componente di diritto pubblico non riesca da sola a dare una risposta concreta ed efficace alla domanda di salute dei Cittadini. Proponiamo al Governo, ancora una volta, di utilizzare la potenzialità inespressa della nostra componente per garantire un diritto costituzionale, affrontando il problema della spesa bloccata sine die per il nostro comparto che, facendo parte a pieno titolo della rete sanitaria, agisce a tutela della salute della collettività”. E’ quanto afferma Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Leggiamo con grande preoccupazione i dati che emergono dall’Osservatorio permanente sullo stato dell’assistenza ai pazienti non Covid-19, contenuti nel terzo Rapporto di Salutequità. E’ una fotografia che testimonia quanto la componente di diritto pubblico non riesca da sola a dare una risposta concreta ed efficace alla domanda di salute dei. Proponiamo al, ancora una volta, di utilizzare lainespressa della nostra componente per garantire un diritto costituzionale, affrontando il problema della spesa bloccata sine die per il nostro comparto che, facendo parte a pieno titolo della rete sanitaria, agisce a tutela della salute della collettività”. E’ quanto afferma Barbara, presidente di Aiop, l’Associazione italiana...

