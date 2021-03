Coronavirus | 460 decessi in 24 ore In calo gli ingressi in terapia intensiva | 260 ieri 300

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il bollettino del 25 marzo Sono 460 le nuove vittime legate alregistrate nelle ultime 24 ore in Italia. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile, il totale delle vittime sale a 106.799. Ancheregistrati erano stati 460, mentre due giorni fa 551. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi se ne sono tracciati altri 23.696., l’aumento era stato di +21.267, contro i +18.765 del 23 marzo. Gli attualmente positivi sono 562.856. La situazione negli ospedali Negli ospedali si contano a oggi 28.424 ricoveri con sintomi: indi 14 rispetto a, quando se ne contavano 28.438. Inci sono invece 3.620 posti letto occupati (3.588, +32), di ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 24/03/21 • Attualmente positivi: 561.308 • Deceduti: 106.339 (+460) • Dimessi/Guariti: 2.773.215 (… - Agenzia_Ansa : Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.267. 460 le vitt… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 marzo: 23.696 nuovi casi e 460 morti - giulio_galli : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 25/03/21 • Attualmente positivi: 562.856 • Deceduti: 106.799 (+460) • Dimessi/Guariti: 2.794.888 (+21.673)… - Lux97335459 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 23.696 contagiati • 460 morti • 21.673 guariti +32 terapie intensive | -14 ricov… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 460

Il Sole 24 ORE

...23.696 nuovi casi dia fronte di 349.472 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 21.267 su 363.767 test). Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri...I dati del bollettino suldi giovedì 25 marzo 2021: 23.696 nuovi casi,morti nelle ultime 24 ore Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi al bollettino suldi giovedì 25 marzo 2021. ...ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i contagi da coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono – secondo il bollettino del Ministero della Salute – 23.696, contro i 21.26 ...Salgono ancora da 21.267 a 23.696 i nuovi positivi con un tasso di positività al 6,8%, lo 0,9% in più di ieri. La curva non sale e nemmeno flette più di tanto, visto che sette giorni fa eravamo a circ ...