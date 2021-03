Coronavirus, 23.696 nuovi casi e 460 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i contagi da Coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono – secondo il bollettino del Ministero della Salute – 23.696, contro i 21.267 di ieri, a fronte di 349.472 tamponi processati e che determina un indice di positività al 6,7%. Stabili i decessi a 460. I guariti sono 21.673 mentre gli attuali positivi crescono di 1.548 unità, attestandosi a 562.856. Intanto per la prima volta dopo giorni si riduce il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 28.424. Balzo delle terapie intensive con 3.620 ricoverati complessivi (+32), e 260 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 530.812 persone. La regione con il maggior numero di casi si conferma la Lombardia (5.046), seguita da Piemonte (2.582) ed ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Crescono ancora i contagi dain Italia. Il numero deipositivi24 ore sono – secondo il bollettino del Ministero della Salute – 23.696, contro i 21.267 di ieri, a fronte di 349.472 tamponi processati e che determina un indice di positività al 6,7%. Stabili i decessi a 460. I guariti sono 21.673 mentre gli attuali positivi crescono di 1.548 unità, attestandosi a 562.856. Intanto per la prima volta dopo giorni si riduce il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 28.424. Balzo delle terapie intensive con 3.620 ricoverati complessivi (+32), e 260ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 530.812 persone. La regione con il maggior numero disi conferma la Lombardia (5.046), seguita da Piemonte (2.582) ed ...

