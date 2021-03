Corona virus: Italia, 562856 attualmente positivi a test (+1548 in un giorno) con 106799 decessi (460) e 2794888 guariti (21673). Totale di 3464543 casi (23696) Dati della protezione civile: effettuati 349472tamponi (Di giovedì 25 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 562856 attualmente positivi a test (+1548 in un giorno) con 106799 decessi (460) e 2794888 guariti (21673). Totale di 3464543 casi (23696) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 349472tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 25 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(460) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

HuffPostItalia : 'Scanzi che salta la fila è vergognoso. Diceva pure “il corona virus è un raffreddore”' - AngelaVidili : Sembra che a certi tedeschi come Arno Widmann il Corona virus abbia attaccato i neuroni e le meningi con tutto ciò… - FRANCESCOCESCH1 : ... inoculazione vaccino corona virus, non mi fido per niente.?? - EdOltre : RT @AstrazenekaP: 'Nel mezzo del cammin' del losco virus Mi ritrovai per una Regione oscura Che la prenotazione mia era smarrita...' Dante… - jxgiuliano : RT @AstrazenekaP: 'Nel mezzo del cammin' del losco virus Mi ritrovai per una Regione oscura Che la prenotazione mia era smarrita...' Dante… -