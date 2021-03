Cormano, uomo trovato morto incastrato in un tombino: aveva la testa immersa nell’acqua (Di giovedì 25 marzo 2021) incastrato a testa in giù in un tombino, con le gambe fuori per circa 50 centimetri, e per metà sommerso dall’acqua. Un uomo è stato trovato morto questa mattina in via Manzoni a Cormano, in provincia di Milano. Ad allertare i carabinieri, immediatamente intervenuti attorno alle 6,10, è stato un passante che ha segnalato la presenza dell’uomo incastrato nel tombino. Inutile l’intervento del 118, che, una volta arrivato sul posto, ha solo potuto constatare il decesso per affogamento, dato che la testa della vittima era immersa nell’acqua e, per la posizione, risultava difficile qualunque movimento. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a disincastrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021)in giù in un, con le gambe fuori per circa 50 centimetri, e per metà sommerso dall’acqua. Unè statoquesta mattina in via Manzoni a, in provincia di Milano. Ad allertare i carabinieri, immediatamente intervenuti attorno alle 6,10, è stato un passante che ha segnalato la presenza dell’nel. Inutile l’intervento del 118, che, una volta arrivato sul posto, ha solo potuto constatare il decesso per affogamento, dato che ladella vittima erae, per la posizione, risultava difficile qualunque movimento. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno provveduto a disincastrare ...

