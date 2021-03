(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –, consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori e riciclatori di bottiglie in PET, ha ricevuto undi 4didal gruppo Montepaschi per supportare il propriodi. L’operazione si è perfezionata con la concessione di una medio lungo termine da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena e di un plafond leasing strumentale da Mps Leasing&Factoring.è stata assistita da Pirola Corporate Finance, che ha supportato il consorzio nell’attività di presentazione e negoziazione delle operazioni di funding. La mission diè incrementare la raccolta di bottiglie in PET ed attivare, grazie alla raccolta selettiva con eco-compattatori intelligenti, la ...

Advertising

DividendProfit : Coripet, finanziamento di 4 milioni di euro da MPS per piano sviluppo -

Ultime Notizie dalla rete : Coripet finanziamento

Teleborsa

, consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori e riciclatori di bottiglie in PET, ha ricevuto undi 4 milioni di euro dal gruppo Montepaschi per supportare il proprio ..., consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori e riciclatori di bottiglie in PET, ha ricevuto undi 4 milioni di euro dal gruppo Montepaschi per supportare il proprio ...(Teleborsa) - Coripet, consorzio volontario senza fini di lucro tra produttori e riciclatori di bottiglie in PET, ha ricevuto un finanziamento di 4 milioni di euro dal gruppo Montepaschi per ...