Il Ghana e il Gabon si sono qualificati per la fase finale della Coppa d'Africa, in programma a gennaio dell'anno prossimo sui campi del Camerun. I ghanesi, che hanno tenuto a battesimo l'esordio dello spezzino Emmanuel Gyasi (che è nato a Palermo, ma ha scelto di rappresentare il Ghana).

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa Coppa d'Africa: Gabon e Ghana qualificati per la fase finale Il Ghana e il Gabon si sono qualificati per la fase finale della Coppa d'Africa, in programma a gennaio dell'anno prossimo sui campi del Camerun. I ghanesi, che hanno tenuto a battesimo l'esordio dello spezzino Emmanuel Gyasi (che è nato a Palermo, ma ha scelto di ...

Bologna, Barrow e un gol per la storia Quello di poter giocare per la prima volta la fase finale della Coppa d'Africa .

Comore, che favola: qualificate per la prima volta alla Coppa d'Africa Sky Sport COPPA D’AFRICA: GHANA A GABON ALLA FASE FINALE Il Ghana e il Gabon si sono qualificati per la fase finale della Coppa d'Africa, in programma a gennaio dell'anno prossimo sui campi del Camerun.

Gervinho, icona di un Parma in crisi: il destino lo allontana ancora una volta da Benevento La convocazione in Nazionale per gli impegni contro Niger ed Etiopia nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa sembrava il preludio a un rientro imminente, invece oggi il giocatore si è ripresentato a ...

