Controlli dei prodotti ittici: sequestrati 500 kg di pesce a Catania (Di giovedì 25 marzo 2021) Controlli dei prodotti ittici sotto sequestro 500 chili di pesce. La maggior parte dei prodotti ittici non è risultata idonea al consumo umano ed avviata alla distruzione, mentre alcuni “muccuni” ancora vivi sono stati rigettati in mare“ Nella giornata di ieri, un team ispettivo composto dal personale della guardia costiera etnea, dalla polizia locale e Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)deisotto sequestro 500 chili di. La maggior parte deinon è risultata idonea al consumo umano ed avviata alla distruzione, mentre alcuni “muccuni” ancora vivi sono stati rigettati in mare“ Nella giornata di ieri, un team ispettivo composto dal personale della guardia costiera etnea, dalla polizia locale e

Advertising

fattoquotidiano : “Feretri abbandonati e mancanza di igiene”: 23 denunce dei Nas dopo controlli negli obitori - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Marano, controlli a tappeto dei Carabinieri: #Arresti, #Denunce e sanzioni -… - puntomagazine : Marano, controlli dei Carbinieri: arresti, denunce e sanzioni - @_Carabinieri_ #news #Cronaca - bx1ale_cia : @theseventhcat @cremino01 io esco con la macchina accompagno a lavoro torno a casa, esco prelevo da lavoro e la rip… - aureumelio : Ever grenn credo che sia come parola d'ordine per traffico di bambini. Facendola arenare e facendo dei controlli si… -