Contratto | in ARAN si cerca accordo per rinnovo aree e comparti per 3 | 3 mln dipendenti della PA

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel nuovo incontro fra sindacati esi è parlato deldei contratti collettivi nella Pubblica Amministrazione. L’incontro è avvenuto mentre, in un altro tavolo, il Ministro Brunetta ribadiva alla Conferenza unificata delle Regioni la necessità di rinnovare i contratti per oltre 3 milioni dipubblici e più di 150mila dirigenti del pubblico impiego. “Fra iin attesa di1 milione e 300 mila appartengono alla scuola“, ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, segnalando che “le risorse sono di più di quelle del precedentecontrattuale”. “Si parla di 1 miliardo e mezzo in più, quindi di aumenti in media di 110 euro lordi, a cui aggiungere in maniera stabile l’elemento perequativo che era stato inserito in ...