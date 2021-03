“Conte via anche con lo scudetto”, la bomba in casa Inter (Di giovedì 25 marzo 2021) L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha sempre lasciato dopo un successo, è accaduto alla Juventus e al Chelsea, potrebbe accadere lo stesso anche dopo lo scudetto nerazzurro. Il giornalista Tony Damascelli a “Radio Radio” ha raccontato questo scenario sorprendente che potrebbe verificarsi: “Non è tanto quello che vuole fare la proprietà ma l’allenatore che pensa probabilmente di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 marzo 2021) L’allenatore dell’Antonioha sempre lasciato dopo un successo, è accaduto alla Juventus e al Chelsea, potrebbe accadere lo stessodopo lonerazzurro. Il giornalista Tony Damascelli a “Radio Radio” ha raccontato questo scenario sorprendente che potrebbe verificarsi: “Non è tanto quello che vuole fare la proprietà ma l’allenatore che pensa probabilmente di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

