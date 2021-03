Conte-Letta, torna l’asse giallorosso: i rottamati preparano la rivincita (Di giovedì 25 marzo 2021) Probabilmente stavolta neppure Matteo Renzi (uno che di colpi di scena e coup de théâtre non è certo secondo a nessuno) avrebbe potuto immaginare lo scenario che si è concretizzato nella giornata di ieri: due tra i più celebri nel lungo elenco dei “suoi” rottamati, pronti a fare asse. E sembra tutt’altro che una casualità quanto piuttosto una vera e propria strategia politica. Potremmo chiamarle, a buon diritto, prove tecniche di alleanza tra il neo Segretario Letta e colui che è destinato a essere l’artefice del rilancio del Movimento CinqueStelle, Giuseppe Conte. Entrambi “vittime” – in tempi diversi – di uno scherzetto del Senatore di Rignano sull’Arno. torna l’asse giallorosso – Ieri è ufficialmente partito “il cantiere” PD – M5s, con il faccia a faccia tra i due, servito ad ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 marzo 2021) Probabilmente stavolta neppure Matteo Renzi (uno che di colpi di scena e coup de théâtre non è certo secondo a nessuno) avrebbe potuto immaginare lo scenario che si è concretizzato nella giornata di ieri: due tra i più celebri nel lungo elenco dei “suoi”, pronti a fare asse. E sembra tutt’altro che una casualità quanto piuttosto una vera e propria strategia politica. Potremmo chiamarle, a buon diritto, prove tecniche di alleanza tra il neo Segretarioe colui che è destinato a essere l’artefice del rilancio del Movimento CinqueStelle, Giuseppe. Entrambi “vittime” – in tempi diversi – di uno scherzetto del Senatore di Rignano sull’Arno.– Ieri è ufficialmente partito “il cantiere” PD – M5s, con il faccia a faccia tra i due, servito ad ...

