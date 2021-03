Consiglio europeo, Draghi: “Ingannati da alcune case farmaceutiche” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il Consiglio europeo del 25 e del 26 marzo. Il programma dei lavori. Sul tavolo vaccini, Russia e la questione del Mediterraneo. Si è aperto il 25 marzo il Consiglio europeo che si concluderà nella giornata del 26 marzo. I leader dei Paesi Ue si confrontano su temi particolarmente delicati come la distribuzione dei vaccini contro il Covid e come le relazioni con la Russia. Come evidenziato da Mario Draghi in occasione delle sue comunicazioni del 24 marzo, il Consiglio europeo assume particolare valore anche per l’intervento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, atteso in occasione della Sessione straordinaria sulla cooperazione UE-USA del 25 marzo. Draghi: “Europei Ingannati da alcune ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 marzo 2021) Ildel 25 e del 26 marzo. Il programma dei lavori. Sul tavolo vaccini, Russia e la questione del Mediterraneo. Si è aperto il 25 marzo ilche si concluderà nella giornata del 26 marzo. I leader dei Paesi Ue si confrontano su temi particolarmente delicati come la distribuzione dei vaccini contro il Covid e come le relazioni con la Russia. Come evidenziato da Marioin occasione delle sue comunicazioni del 24 marzo, ilassume particolare valore anche per l’intervento del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, atteso in occasione della Sessione straordinaria sulla cooperazione UE-USA del 25 marzo.: “Europeida...

