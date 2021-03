Confindustria Campania, successo per il primo #GITalk tra Giovani Imprenditori della Campania e dell’Umbria (Di giovedì 25 marzo 2021) L’evento pilota del format #GITalk ideato e promosso dai GICampania si è svolto lo scorso 16 marzo. L’incontro, organizzato insieme ai GI di Confindustria Umbria, ha raccolto il favore dei partecipanti dei due Gruppi che hanno espresso molta soddisfazione rispetto al format ideato. Per arginare le difficoltà del momento, infatti, il GITalk prevede un primo momento di presentazione dei partecipanti ed un secondo momento di approfondimento tematico. Così facendo, i GI hanno potuto riprendere quanto veniva svolto solitamente in presenza, ovvero un networking informale per ampliare la propria rete di conoscenze aziendali. Un interessante giro di presentazioni dei componenti dei rispettivi Direttivi ha permesso, infatti, di apprendere quali fossero le realtà Imprenditoriali rappresentate ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 marzo 2021) L’evento pilota del formatideato e promosso dai GIsi è svolto lo scorso 16 marzo. L’incontro, organizzato insieme ai GI diUmbria, ha raccolto il favore dei partecipanti dei due Gruppi che hanno espresso molta soddisfazione rispetto al format ideato. Per arginare le difficoltà del momento, infatti, il GITalk prevede unmomento di presentazione dei partecipanti ed un secondo momento di approfondimento tematico. Così facendo, i GI hanno potuto riprendere quanto veniva svolto solitamente in presenza, ovvero un networking informale per ampliare la propria rete di conoscenze aziendali. Un interessante giro di presentazioni dei componenti dei rispettivi Direttivi ha permesso, infatti, di apprendere quali fossero le realtàali rappresentate ...

Advertising

antonellaautero : RT @GradedSpa: Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato dal Coordina… - GradedSpa : RT @GradedSpa: Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato dal Coordina… - antonellaautero : Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato da… - GradedSpa : Il rilancio del #Meridione passa per le #ferrovie: il CP di @Confindustria @vito_grassi al #Webinar organizzato dal… -