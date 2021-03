Concorso straordinario per l’abilitazione, ammettere anche docenti con terzo anno di servizio nel 2020/21. Lettera (Di giovedì 25 marzo 2021) Matteo Dell'Acqua "docenti 180x3 2020/2021" - Gentile redazione di Orizzonte Scuola, sono un docente precario e scrivo in rappresentanza del gruppo " docenti 180x3 2020/2021". Con questa Lettera richiediamo che vengano riaperte le iscrizioni dello "straordinario abilitante" "anche per chi a fine anno scolastico avrà maturato il requisito dei 3 anni di servizio; l'anno scorso fu infatti concesso a chi aveva il terzo anno in corso di partecipare allo straordinario per il ruolo e riteniamo inammissibile non poter avere il medesimo trattamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 marzo 2021) Matteo Dell'Acqua "180x3/2021" - Gentile redazione di Orizzonte Scuola, sono un docente precario e scrivo in rappresentanza del gruppo "180x3/2021". Con questarichiediamo che vengano riaperte le iscrizioni dello "abilitante" "per chi a finescolastico avrà maturato il requisito dei 3 anni di; l'scorso fu infatti concesso a chi aveva ilin corso di partecipare alloper il ruolo e riteniamo inammissibile non poter avere il medesimo trattamento. L'articolo .

