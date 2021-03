Comune Roma | ex pista pattinaggio Axel | ad aprile inizia bonifica

(Di giovedì 25 marzo 2021)– Ad, grazie a una serie di solleciti da parte diCapitale, saranno eseguite operazioni disull’exdi, di proprieta’ dell’Inps, a piazza Mancini. Questadidi dimensioni olimpioniche, la cui realizzazione era stata concessa solo in via provvisoria, e’ stata chiusa nel 2015: era diventata infatti abusiva per irregolarita’ edilizie. Il 17 marzo scorso ildie’ riuscito a ottenere un sopralluogo, con la direzione lavori incaricata dal Giudice dell’esecuzione, per verificare lo stato dell’area prima dell’inizio degli interventi. Nel corso dell’operazione di, che sara’ terminata nell’arco di 20/30 giorni ...

Advertising

Roma : ??#Roma ricorda i #Desaparecidos e le vittime dei regimi militari che insanguinarono il continente Latino Americano… - virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 186 la trovi qui: - JosepBorrellF : Contento di essere a Roma per il primo anniversario di @EUNAVFOR_MED ed avere l’opportunità di scambiare con… - antipa_tia : RT @ComVentotene: Il #25Marzo 1957 si firmavano i Trattati di Roma. Da questo impegno comune abbiamo ottenuto il più grande e ricco mercato… - CaioGracco1 : #25Marzo 1957 – A Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ov… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma

RomaDailyNews

Tra l'altro ad orari fuori dal: contro lagiocheremo alle dieci del mattino, non ha senso per la nostra categoria. Il Covid? Fuori dal campo bisogna essere sempre attentissimi perché il ...... Direttore della JuniOrchestra dell'Accademia Santa Cecilia di. Durante gli incontri si è ...Giovanile Musica in Crescendo ed un'ampia rete partenariale che coinvolge attivamente ildi San ...Oggi, sessantaquattro anni dopo, abbiamo l'occasione per rilanciare la relazione bilaterale tra Roma e Parigi e di lavorare insieme a una vera politica europea comune che sia il motore di un'azione di ...(ROMA on line) Lo ha assicurato Giuseppe Conte dopo l’incontro con il segretario dem Enrico Letta. Letta, sottolineano le stesse fonti, considera questo snodo “un test molto importante per la ...