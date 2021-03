Commercio extra Ue, a febbraio export e import in calo su anno (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – A febbraio l’Istat registra una lieve diminuzione dell’export (-0,7%) verso i paesi extra Ue rispetto al mese precedente, causata soprattutto dal calo delle vendite di energia e beni intermedi. Su base annua, la dinamica negativa dell’export (-7,3%) è influenzata da movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale), al netto delle quali la flessione risulta meno ampia (-3,9%). La contrazione delle vendite verso Stati Uniti e paesi Opec è particolarmente marcata; all’opposto, la crescita su base annua dell’export verso la Cina è molto sostenuta. Per quanto riguarda l’import, su base mensile si registra un aumento (+4,2%), spinto dall’aumento degli acquisti di beni strumentali. Il calo su base annua (-3%), in netto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Al’Istat registra una lieve diminuzione dell’(-0,7%) verso i paesiUe rispetto al mese precedente, causata soprattutto daldelle vendite di energia e beni intermedi. Su base annua, la dinamica negativa dell’(-7,3%) è influenzata da movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale), al netto delle quali la flessione risulta meno ampia (-3,9%). La contrazione delle vendite verso Stati Uniti e paesi Opec è particolarmente marcata; all’opposto, la crescita su base annua dell’verso la Cina è molto sostenuta. Per quanto riguarda l’, su base mensile si registra un aumento (+4,2%), spinto dall’aumento degli acquisti di beni strumentali. Ilsu base annua (-3%), in netto ...

Advertising

istat_it : Commercio estero extra Ue: a febbraio 2021 export -0,7% su gennaio e -7,3% su base annua; import +4,2% su mese e -… - CorriereCitta : Commercio extra Ue, a febbraio export e import in calo su anno - Tele_Nicosia : Commercio extra Ue, a febbraio export e import in calo su anno - fainformazione : Istat, l'andamento del commercio con i Paesi extra Ue a febbraio 2021 A febbraio 2021 è in leggero calo il dato… - fainfoeconomia : Istat, l'andamento del commercio con i Paesi extra Ue a febbraio 2021 A febbraio 2021 è in leggero calo il dato… -