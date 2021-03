Come i nuovi casi iniziano a scendere con le restrizioni (ma ci sono due segnali negativi) (Di giovedì 25 marzo 2021) Lieve decremento dei nuovi contagi, seppur con differenze regionali, nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia. L'allarme per le terapie intensive e il ciclo ... Leggi su today (Di giovedì 25 marzo 2021) Lieve decremento deicontagi, seppur con differenze regionali, nell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe sull'andamento dell'epidemia. L'allarme per le terapie intensive e il ciclo ...

Advertising

PagellaPolitica : Tra i nomi nuovi nel #Cts c'è anche quello dell'ingegnere Alberto Gerli, che da mesi fa previsioni e rilascia inter… - annola_g : RT @Cron_Silenzio: Nuovi suoni in arrivo oggi: Galaxy Whirlpool e #ChandraDeepFieldSouth! Sonificazioni di dati come queste permettono agli… - chevitadestenti : avevo dimenticato la sensazione di come reagisce il corpo ai nuovi psicofarmaci - sounds_like_us : @Jess7510_ Eh, io mi aspettavo lo caricasse l' account che di solito carica sempre i loro video ma forse non l' ha… - sucamonti : Ora spunteranno nuovi fan di Giveon e Daniel Caesar come funghi sicurooo -