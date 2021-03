Colpo al clan di Borgo Vecchio | boss cercavano consenso popolare

Leggi su dire

(Di giovedì 25 marzo 2021) PALERMO – L’inchiesta ‘Resilienza 2’ della Dda di Palermo, che ha portato undici persone agli arresti domiciliari e una in carcere, mette in luce “la pervicacia e l’aggressività” della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio. Lo sostengono i carabinieri del Comando provinciale, che nella notte hanno eseguito il blitz contro il clan inserito nel mandamento mafioso di Porta Nuova, uno dei più antichi nel capoluogo siciliano. Pedinamenti e intercettazioni “restituiscono ancora una volta – sostengono dall’Arma – uno spaccato caratterizzato dalla continua ricerca, da parte di Cosa nostra, del consenso verso un’ampia fascia della popolazione”. I mafiosi, in sostanza, continuano a rivendicare, “con resilienza”, una specifica “funzione sociale”, attraverso alcune manifestazioni tipiche della loro “protervia criminale”: gestione delle feste rionali, organizzazione dei traffici di droga funzionali a rimpinguare le casse della famiglia, gestione di alcuni gruppi criminali dediti ai furti d’auto e ai conseguenti cavalli di ritorno, anche questi funzionali ad alimentare le finanze del clan. BOSS CONTROLLAVANO FESTA DELLA PATRONA DI BORGO VECCHIO