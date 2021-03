Cohen nuovo ceo Axa Francia, in arrivo il suo successore in Italia (Di giovedì 25 marzo 2021) Patrick Cohen, al timone di Axa Italia dal 2016, dal 3 maggio assumerà il ruolo di ceo di Axa Francia, primo mercato del Gruppo Axa e prima Compagnia Assicurativa in Francia, ed entrerà a far parte del Management Committee del Gruppo Axa. Un passo significativo per il manager che ha tracciato una storia di successo e portato l’Italia a consolidare la sua posizione tra i dieci mercati chiave del Gruppo Axa . Lo rende noto Axa in un comunicato. In questi anni Axa Italia ha segnato una crescita profittevole, che ha permesso alla Compagnia di guadagnare quote di mercato. Cohen ha definito e implementato con successo una strategia molto chiara, centrata su l’innovazione e la soddisfazione dei clienti, coniugandola con un impegno concreto nell’affrontare le grandi sfide ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Patrick, al timone di Axadal 2016, dal 3 maggio assumerà il ruolo di ceo di Axa, primo mercato del Gruppo Axa e prima Compagnia Assicurativa in, ed entrerà a far parte del Management Committee del Gruppo Axa. Un passo significativo per il manager che ha tracciato una storia di successo e portato l’a consolidare la sua posizione tra i dieci mercati chiave del Gruppo Axa . Lo rende noto Axa in un comunicato. In questi anni Axaha segnato una crescita profittevole, che ha permesso alla Compagnia di guadagnare quote di mercato.ha definito e implementato con successo una strategia molto chiara, centrata su l’innovazione e la soddisfazione dei clienti, coniugandola con un impegno concreto nell’affrontare le grandi sfide ...

