Codogno | schiacciato da un macchinario | gravissimo fiorista

(Di giovedì 25 marzo 2021)(Lodi), 25 marzo 2021 -incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 8.30 in vicolo Piave, una traversa di via Vittorio Emanuele a: secondo quanto appreso, si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Codogno schiacciato

Il Giorno

(Lodi), 25 marzo 2021 - Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 8.30 in vicolo Piave, una traversa di via Vittorio Emanuele a: secondo quanto appreso, si tratterebbe di un noto fiorista della città, E. C., di 57 anni. L'uomo stava scaricando dal camion, insieme ad un paio di collaboratori, un mezzo per potare le ...... quello di, di aver favorito la nascita di focolai con una gestione 'poco prudente' dei ... il partito di Matteo Renzi che, tradendo la sua stessa vocazione, si èsulla sinistra e ha ...L'uomo con alcuni collaboratori stava scaricando un mezzo epr la potatura: trasportato al Niguarda Codogno (Lodi), 25 marzo 2021 - Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 8.30 in v ...L’epidemia di disagio psichico tra i bambini italiani. La guerra per accaparrarsi i vaccini. E l’onda verde nella politica europea. Ecco cosa trovate sul ...