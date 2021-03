Ciro Immobile segna in Nazionale, la moglie Jessica esulta: “Grande amore!” (Di venerdì 26 marzo 2021) Ciro Immobile ritrova il gol con la maglia della Nazionale Italiana nel successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord nell'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Al termine della sfida, la moglie dell'attaccante della Lazio, Jessica Melena, ha pubblicato nelle Stories sul suo profilo Instagram uno scatto dell'esultanza dopo la rete e ha scritto: "Grande amore" Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 26 marzo 2021)ritrova il gol con la maglia dellaItaliana nel successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord nell'esordio nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Al termine della sfida, ladell'attaccante della Lazio,Melena, ha pubblicato nelle Stories sul suo profilo Instagram uno scatto dell'nza dopo la rete e ha scritto: "amore" Golssip.

