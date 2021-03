Cinema Palazzo, Bonafoni: felice per assoluzioni (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Finalmente e’ arrivata l’assoluzione per tutti gli undici imputati nel processo per l’occupazione dell’ex Cinema Palazzo dal 2011 al 2014. A far scattare le indagini fu la denuncia presentata dalla societa’ Camene spa, affittuaria dell’edificio e intenzionata a farne un casino’ e una sala giochi.” “Gli undici attivisti, come tanti altri cittadini e cittadine del quartiere, protestarono per la destinazione dell’immobile e lo restituirono alla citta’. Il Cinema Palazzo e’ diventato negli anni un monumento simbolo dell’intera citta’ di Roma, presidio di produzione culturale, solidarieta’, socialita’ e incontro.” “Oggi, dopo 9 anni di processo, il giudice monocratico ha pronunciato la sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Esprimo soddisfazione per la sentenza e vicinanza assoluta alle persone ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Finalmente e’ arrivata l’assoluzione per tutti gli undici imputati nel processo per l’occupazione dell’exdal 2011 al 2014. A far scattare le indagini fu la denuncia presentata dalla societa’ Camene spa, affittuaria dell’edificio e intenzionata a farne un casino’ e una sala giochi.” “Gli undici attivisti, come tanti altri cittadini e cittadine del quartiere, protestarono per la destinazione dell’immobile e lo restituirono alla citta’. Ile’ diventato negli anni un monumento simbolo dell’intera citta’ di Roma, presidio di produzione culturale, solidarieta’, socialita’ e incontro.” “Oggi, dopo 9 anni di processo, il giudice monocratico ha pronunciato la sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Esprimo soddisfazione per la sentenza e vicinanza assoluta alle persone ...

