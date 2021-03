Chiara Ferragni e Baby V tornano a casa | il dolce incontro tra Leone e la sorella Vittoria

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’annuncio ufficiale die Fedez è arrivato intorno alle dieci del mattino con una foto diin braccio alla mamma e la scritta: “La nostra”.Lucia Ferrangi è nata il 23 marzo all’ospedale Mangiagalli di Milano e per annunciare l’arrivo della secondogenita la coppia ha pubblicato una foto della piccola sotto le luci viola, una particolare illuminazione biodinamica per la cromoterapia natale. “Grazie a tutti per i messaggi. Sono un po’ provato ma è andato tutto bene”, aveva detto Fedez collegandosi dall’ospedale dove è nata da poco la figlia, con la conferenza stampa in streaming di ‘Lol: chi ride è fuori’, il nuovo comedy show Amazon Original italiano, di cui è conduttore insieme a Mara Maionchi.Tantissimi i messaggi di auguri, le ...