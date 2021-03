“Chi rifiuta il vaccino va in fondo la fila”: lo pensano due italiani su tre (Di giovedì 25 marzo 2021) I sondaggi EMG per Agorà oggi hanno sondato cosa pensano gli italiani dei vaccini dopo che Astrazeneca è stato sbloccato in seguito al parere positivo di Ema. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di varie rilevazioni che testimoniavano la psicosi generale generata dallo stop del vaccino. Ad esempio secondo un sondaggio di Piazzapulita il 61,4% degli italiani intervistati dichiarava che non si sarebbe vaccinato, nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia europea del farmaco, contro il 32,2% che, invece, si sentirebbe rassicurato. Di poco diversi i risultati di un sondaggio di Pagnoncelli a Dimartedì: ben il 44% degli italiani rifiutava l’idea di vaccinarsi con le dosi della casa farmaceutica interessata dalla sospensione poi revocata. Per fortuna quasi un terzo degli intervistati la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) I sondaggi EMG per Agorà oggi hanno sondato cosaglidei vaccini dopo che Astrazeneca è stato sbloccato in seguito al parere positivo di Ema. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di varie rilevazioni che testimoniavano la psicosi generale generata dallo stop del. Ad esempio secondo un sondaggio di Piazzapulita il 61,4% degliintervistati dichiarava che non si sarebbe vaccinato, nonostante le rassicurazioni dell’Agenzia europea del farmaco, contro il 32,2% che, invece, si sentirebbe rassicurato. Di poco diversi i risultati di un sondaggio di Pagnoncelli a Dimartedì: ben il 44% degliva l’idea di vaccinarsi con le dosi della casa farmaceutica interessata dalla sospensione poi revocata. Per fortuna quasi un terzo degli intervistati la ...

