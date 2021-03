Chi è Luca Argentero: Biografia, Età, Carriera, Figlia, Compagna Cristina Marino (Di giovedì 25 marzo 2021) Luca Argentero, nato a Torino nel 1978, è un noto attore italiano. Ha iniziato a farsi conoscere con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo di che ha iniziato a lavora nel cinema e nello spettacolo. Dopo un matrimonio fallito è attualmente fidanzato con l’attrice Cristina Marino e il 20 maggio 2020 è diventato padre di Nina Speranza Argentero. Reciterà nella serie Tv Sandokan nel ruolo di Yaniz affianco a Can Yaman. Chi è Luca Argentero Nome: Luca Argentero Età: 42 anni Data di nascita: 12 aprile 1978 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Torino Professione: Attore Altezza: 185 cm Peso: 75 kg Tatuaggi: nessun tatuaggio Instagram ufficiale: @LucaArgentero Seguici ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021), nato a Torino nel 1978, è un noto attore italiano. Ha iniziato a farsi conoscere con la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Dopo di che ha iniziato a lavora nel cinema e nello spettacolo. Dopo un matrimonio fallito è attualmente fidanzato con l’attricee il 20 maggio 2020 è diventato padre di Nina Speranza. Reciterà nella serie Tv Sandokan nel ruolo di Yaniz affianco a Can Yaman. Chi èNome:Età: 42 anni Data di nascita: 12 aprile 1978 Segno Zodiacale: Toro Luogo di nascita: Torino Professione: Attore Altezza: 185 cm Peso: 75 kg Tatuaggi: nessun tatuaggio Instagram ufficiale: @Seguici ...

