Chi è Jessica Mazzoli: Biografia, Età e Lavoro e Figlia Con Morgan (Di giovedì 25 marzo 2021) Jessica Mazzoli è nota al grande pubblico per aver partecipato nel 2010 a X Factor e nel 2019 al Grande Fratello 16. E’ stata la ex compagna di Marco Castoldi in arte Morgan con il quale ha anche avuto un figlio. E’ stata protagonista di molte polemiche a mezzo social e giornali proprio verso il suo ex compagno. Chi è Jessica Mazzoli? Nome: Jessica Mazzoli Età: 29 anni Data di nascita: 21 luglio 1991 Segno Zodiacale: Cancro Professione: Cantante Luogo di Nascita: Olbia Altezza: 170 cm Peso: 60 kg Tatuaggi: Nessuno visibile Profilo Instagram ufficiale: @JessicaMazzoli official Canale YouTube: Jessica ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021)è nota al grande pubblico per aver partecipato nel 2010 a X Factor e nel 2019 al Grande Fratello 16. E’ stata la ex compagna di Marco Castoldi in artecon il quale ha anche avuto un figlio. E’ stata protagonista di molte polemiche a mezzo social e giornali proprio verso il suo ex compagno. Chi è? Nome:Età: 29 anni Data di nascita: 21 luglio 1991 Segno Zodiacale: Cancro Professione: Cantante Luogo di Nascita: Olbia Altezza: 170 cm Peso: 60 kg Tatuaggi: Nessuno visibile Profilo Instagram ufficiale: @official Canale YouTube:...

Advertising

jessica_zorzina : RT @gggreatescape: Ma perché gli haters di Tommaso parlano di lui e di chi lo sostiene 24/7? ?? - happinessseb : @GaiaMalcontenta @_amantedelcine_ @ironlylac Approvato il tag (li approva manualmente lui o chi per lui) ma ha appr… - jessica_zorzina : RT @lladyshelby: @tommaso_zorzi SE PER MAURIZIO È TIVUZETAVIP CHI SIAMO NOI PER OPPORCI? - Jessica_97G : RT @fuckucop: dio benedica chi ti fa ridere quando non c’è un cazzo da ridere - jessica_zorzina : RT @mikhailo_lou: “ma chi ti ha mai detto che ci siamo sopportati?” “le sopportavo dentro la casa, poi fuori tutto cambia.” TOMMASO ?????? #M… -