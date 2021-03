Chi è Jenny De Nucci: Biografia, Età, Instagram e Fidanzato dell’attrice (Di giovedì 25 marzo 2021) Jenny De Nucci è un’attrice e influencer, ex concorrente del reality Rai, Il Collegio. Ha recitato in fiction del calibro di Don Matteo e Un passo dal Cielo e ha scritto il libro Girls. Siamo tutte regine. Recentemente è stata ospite del programma di Stefano De Martino su Rai 2, Stasera tutto è possibile. Chi è Jenny De Nucci? Nome: Jenny De Nucci Data di nascita: 27 maggio 2000 Età: 19 anni Segno zodiacale: Gemelli Luogo di nascita: Garbagnate Milanese (MI) Professione: Attrice Altezza: 168 cm Profilo Instagram ufficiale: @JennydeNucci Canale Youtube: Jenny Not Jennifer Seguici sul nostro profilo Instagram: @chiecosa.it Biografia Jenny Claudia De ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021)Deè un’attrice e influencer, ex concorrente del reality Rai, Il Collegio. Ha recitato in fiction del calibro di Don Matteo e Un passo dal Cielo e ha scritto il libro Girls. Siamo tutte regine. Recentemente è stata ospite del programma di Stefano De Martino su Rai 2, Stasera tutto è possibile. Chi èDe? Nome:DeData di nascita: 27 maggio 2000 Età: 19 anni Segno zodiacale: Gemelli Luogo di nascita: Garbagnate Milanese (MI) Professione: Attrice Altezza: 168 cm Profiloufficiale: @deCanale Youtube:Not Jennifer Seguici sul nostro profilo: @chiecosa.itClaudia De ...

