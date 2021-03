Chi è Irama: Biografia, Età, Fidanzata Stella, Sanremo e Instagram (Di venerdì 26 marzo 2021) Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Irama ha lanciato il nuovo album “Crepe” dopo aver presentato il singolo “Mediterranea” ad Amici Speciali 2020. Dopo Sanremo Giovani nel 2019 e “Nera” e “Arrogante”. Irama partecipa tra i big a Sanremo 2021 dove si classifica al quinto posto. Chi è Irama? Vero Nome: Filippo Maria Fanti Nome: Irama Segno Zodiacale: Sagittario Età: 24 anni Data di nascita: 20 Dicembre 1995 Luogo di nascita: Carrara Professione: Cantante Altezza: 165 cm Peso: 65 kg Tatuaggi: un serpente su pancia e stomaco, la scritta “Depp” sul collo, due serpenti sulla mano sinistra e sul braccio destro con alcune ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 marzo 2021), all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è un cantautore italiano che ha riscosso grande successo grazie alla vittoria della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi.ha lanciato il nuovo album “Crepe” dopo aver presentato il singolo “Mediterranea” ad Amici Speciali 2020. DopoGiovani nel 2019 e “Nera” e “Arrogante”.partecipa tra i big a2021 dove si classifica al quinto posto. Chi è? Vero Nome: Filippo Maria Fanti Nome:Segno Zodiacale: Sagittario Età: 24 anni Data di nascita: 20 Dicembre 1995 Luogo di nascita: Carrara Professione: Cantante Altezza: 165 cm Peso: 65 kg Tatuaggi: un serpente su pancia e stomaco, la scritta “Depp” sul collo, due serpenti sulla mano sinistra e sul braccio destro con alcune ...

Advertising

ehamicamiaemily : RT @chenesaidime_: LA GENESI DEL TUO COLORE LIVE CON IL PUBBLICO NELLO STUDIO DEL SERALE DI AMICI CHI URLA CON ME? #irama #amici20 - micricosmo : RT @chenesaidime_: LA GENESI DEL TUO COLORE LIVE CON IL PUBBLICO NELLO STUDIO DEL SERALE DI AMICI CHI URLA CON ME? #irama #amici20 - Theymakeusproud : RT @antonioo5504: Ogni tanto bisogna ricordarlo chi siamo e chi siamo stati. #Amici20 #Irama - itsnicolecn : RT @antonioo5504: Ogni tanto bisogna ricordarlo chi siamo e chi siamo stati. #Amici20 #Irama - AnnadeStasio1 : . . . . . . Ospiti Irama e Pio & Amedeo. Prima eliminata IBLA. Sfida finale AKA vs LEONARDO (sabato sapremo chi sarà eliminato tra i 2) -