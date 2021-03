Chi è Daniele Scardina: Biografia, Età, Ex Diletta Leotta, Pugile Campione (Di giovedì 25 marzo 2021) Daniele Scardina è un Pugile professionista Campione in carica della categoria Pesi Supermedi, conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. E’ stato fidanzato con la conduttrice Diletta Leotta. I due si sono conosciuti perché Diletta ha presentato un suo incontro per Sky e si sono poi ritrovati con amici in comune. Daniele è stato concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Chi è Daniele Scardina Nome: Daniele Scardina Soprannome: King Toretto Età: 28 anni Segno zodiacale: Ariete Data di nascita: 2 aprile 1992 Luogo di nascita: Rozzano in provincia di Milano Professione: Pugile Categoria: Pesi Supermedi Altezza: 184 cm Peso: 76 Kg (la categoria ... Leggi su chiecosa (Di giovedì 25 marzo 2021)è unprofessionistain carica della categoria Pesi Supermedi, conosciuto anche con il soprannome di King Toretto. E’ stato fidanzato con la conduttrice. I due si sono conosciuti perchéha presentato un suo incontro per Sky e si sono poi ritrovati con amici in comune.è stato concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Chi èNome:Soprannome: King Toretto Età: 28 anni Segno zodiacale: Ariete Data di nascita: 2 aprile 1992 Luogo di nascita: Rozzano in provincia di Milano Professione:Categoria: Pesi Supermedi Altezza: 184 cm Peso: 76 Kg (la categoria ...

Advertising

Daniele_Manca : Siamo il Paese delle categorie. (l’arroganza delle corporazioni in azione anche sui vaccini, e gli over 80 si sono… - angelomangiante : 'Metti Insigne, dobbiamo vincere!'. Campione del Mondo De Rossi e guida preziosa già da giocatore per chi dovrà pr… - ToniaR32 : Ma se Aurora Ramazzotti, Sara Daniele e Paola Di Benedetto si fanno problemi per aver pagato tanto un pranzo di pes… - daniele_novara : @Matteo26363248 @FP1897J @jnterista_12 @perchetendenza Scusa se mi permetto, ma a me sembra che quello che stai fac… - taichionlineit : Nei Gong Studio movimento Video gratis M° Flavio Daniele #taichionlineit #taichigratis #flaviodaniele #kungfu… -