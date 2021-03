Chi è Brando Giorgi: Biografia, Età, Moglie Daniela, Ristorante e Instagram (Di venerdì 26 marzo 2021) Brando Giorgi è un attore ed ex modello italiano di 54 anni originario di Roma. Ha recitato soprattutto in fiction e soap opera, ed è proprietario di un Ristorante a Roma. E’ sposato con la Moglie Daniela Battizzocco ed è stato negli anni novanta legato sentimentalmente alla cantante Mietta. E’ concorrente L’isola dei famosi 2021, attualmente su Parasite Island. Chi è Brando Giorgi ? Nome: Brando Giorgi Vero Nome: Lelio Sanità di Toppi Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione: attore ed ex modello Altezza: 187 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di venerdì 26 marzo 2021)è un attore ed ex modello italiano di 54 anni originario di Roma. Ha recitato soprattutto in fiction e soap opera, ed è proprietario di una Roma. E’ sposato con laBattizzocco ed è stato negli anni novanta legato sentimentalmente alla cantante Mietta. E’ concorrente L’isola dei famosi 2021, attualmente su Parasite Island. Chi è? Nome:Vero Nome: Lelio Sanità di Toppi Segno Zodiacale: gemelli Età: 54 anni Data di nascita: 21 maggio 1966 Luogo di nascita: Roma Professione: attore ed ex modello Altezza: 187 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: non disponibile ProfiloUfficiale: ...

