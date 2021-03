Chi è Arianna Cirrincione, la fidanzata di Andrea Cerioli (Isola dei Famosi 2021) (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi è Arianna Cirrincione, la bellissima fidanzata di Andrea Cerioli, nuovo concorrente (naufrago) dell’Isola dei Famosi 2021? Si tratta di una modella e influencer nata a Genova il 5 aprile 1995. La sua età è quindi di 25 anni. Ama viaggiare, in particolare in zone di mare, ed è un’appassionata di calcio, tifosa della Sampdoria. Attualmente vive a Bologna e ha cambiato tutta la sua vita per coronare il sogno d’amore con il compagno Andrea Cerioli, nuovo concorrente de Isola dei Famosi 2021. Arianna e Andrea si sono conosciuti a Uomini e Donne, quando Cerioli era tronista del dating-show di Maria De Filippi. ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 marzo 2021) Chi è, la bellissimadi, nuovo concorrente (naufrago) dell’dei? Si tratta di una modella e influencer nata a Genova il 5 aprile 1995. La sua età è quindi di 25 anni. Ama viaggiare, in particolare in zone di mare, ed è un’appassionata di calcio, tifosa della Sampdoria. Attualmente vive a Bologna e ha cambiato tutta la sua vita per coronare il sogno d’amore con il compagno, nuovo concorrente dedeisi sono conosciuti a Uomini e Donne, quandoera tronista del dating-show di Maria De Filippi. ...

